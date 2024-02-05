В Пермском ТЮЗе отменили спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Улицкой
Спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин», запланированный в Пермском ТЮЗе на 6 февраля, отменили, сообщается на сайте театра.
Отмечается, что «Еврейское счастье» заменили на «Прибайкальскую кадриль».
В театре уточнили, что купленные ранее билеты действительны, но все желающие могут их вернуть.
Ранее стало известно, что издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмилой Улицкой после того, как она заявила о перечислении гонораров от продажи книг в России на Украину, отмечает «Радиоточка НСН». Улицкую также лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ).
Все это произошло после беседы писательницы с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). В разговоре она заявила, что украинский конфликт поможет Киеву отделиться от «московской Руси» и занять свое место в европейском обществе. Также Улицкая поделилась мнением, что у спецслужб Украины «есть право» организовывать теракты в России против патриотично настроенных журналистов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петербургский суд признал невозможной депортацию человека без гражданства
- Быстрее всего квартира в Москве начнет приносить доход в районах Сокол и Чертаново
- ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Республики Крым
- Въездной турпоток белорусских туристов в Россию побил рекорд за 10 лет
- СМИ: На заводе в Калуге начнут собирать китайские Citroen и Peugeot
- В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов
- СМИ: В Омске обнаружили свалку из сотен куриных яиц
- Россияне тратили в среднем $570 тысяч на недвижимость в ОАЭ в 2023 году
- Курганец выплатит 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере
- В Калининграде экс-полицейских осудили за хищение сигарет на 85 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru