В Пермском ТЮЗе отменили спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Улицкой

Отмечается, что «Еврейское счастье» заменили на «Прибайкальскую кадриль».

В театре уточнили, что купленные ранее билеты действительны, но все желающие могут их вернуть.

Ранее стало известно, что издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмилой Улицкой после того, как она заявила о перечислении гонораров от продажи книг в России на Украину, отмечает «Радиоточка НСН». Улицкую также лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ).

Все это произошло после беседы писательницы с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). В разговоре она заявила, что украинский конфликт поможет Киеву отделиться от «московской Руси» и занять свое место в европейском обществе. Также Улицкая поделилась мнением, что у спецслужб Украины «есть право» организовывать теракты в России против патриотично настроенных журналистов.

