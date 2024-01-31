Писательница Улицкая заявила пранкерам, что Прилепин «отрекся от звания человека»

Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале пранкеров. Они позвонили Улицкой от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

В ходе разговора литератор указала, что Прилепин «давно уже отрекся от звания человека».

Также Улицкую спросили об её отношении к Александру Дугину. В ответ она назвала философа «мусором», который не стоит обсуждения.

Ранее Улицкая заявила пранкерам, что украинский конфликт поможет Киеву отделиться от «московской Руси» и занять свое место в европейском обществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

