Писательница Улицкая заявила пранкерам, что Прилепин «отрекся от звания человека»
Писательница Людмила Улицкая заявила пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), что у Украины было право на покушение на Захара Прилепина.
Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале пранкеров. Они позвонили Улицкой от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
В ходе разговора литератор указала, что Прилепин «давно уже отрекся от звания человека».
Также Улицкую спросили об её отношении к Александру Дугину. В ответ она назвала философа «мусором», который не стоит обсуждения.
Ранее Улицкая заявила пранкерам, что украинский конфликт поможет Киеву отделиться от «московской Руси» и занять свое место в европейском обществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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