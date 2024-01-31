Писательница Улицкая рассказала пранкерам, что ее гонорары идут на Украину
Писательница Людмила Улицкая призналась пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), что средства с продажи ее книг идут на Украину. Видео с фрагментом беседы опубликовано в Telegram-канале пранкеров.
Вован и Лексус позвонили писательнице от имени главы офиса украинского президента Андрея Ермака.
«Мои гонорары идут на Украину», — заявила Улицкая.
Кроме того, писательница заявила, что украинский конфликт поможет Киеву отделиться от «московской Руси» и занять свое место в европейском обществе. Также Улицкая поделилась мнением, что у спецслужб Украины «есть право» организовывать теракты в России против патриотично настроенных журналистов.
Ранее Вован и Лексус поговорили с признанным иноагентом актером Артуром Смольяниновым (включен в перечень террористов и экстремистов). Артист заявил, что готов выступить перед бойцами ВСУ, но «не публично», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru