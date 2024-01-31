Писательница Улицкая рассказала пранкерам, что ее гонорары идут на Украину

Вован и Лексус позвонили писательнице от имени главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

«Мои гонорары идут на Украину», — заявила Улицкая.

Кроме того, писательница заявила, что украинский конфликт поможет Киеву отделиться от «московской Руси» и занять свое место в европейском обществе. Также Улицкая поделилась мнением, что у спецслужб Украины «есть право» организовывать теракты в России против патриотично настроенных журналистов.

Ранее Вован и Лексус поговорили с признанным иноагентом актером Артуром Смольяниновым (включен в перечень террористов и экстремистов). Артист заявил, что готов выступить перед бойцами ВСУ, но «не публично», пишет RT.

