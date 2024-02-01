АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее заявлений о переводе денег на Украину
1 февраля 202415:53
Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмилой Улицкой после того, как она заявила о перечислении гонораров от продажи книг в России на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСТ.
«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг», - сообщили в пресс-службе.
Накануне Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ). Соответствующее решение было единогласно принято на заседании Учёного совета вуза.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru