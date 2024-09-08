Кинопарк «Москино» станет самой большой в мире площадкой для натурных съемок

7 сентября, в День города, в Москве открылась первая часть кинопарка «Москино», который станет самой большой площадкой для натурных съемок в мире.

Там режиссеры смогут снимать кино в декорациях городов России, Европы и Ближнего Востока. Производственный потенциал объекта позволит делать более 200 картин за год. Также ожидается, что парк смогут посещать до 10 млн туристов в год.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина, парк был размещен в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Участок площадью более 1,1 гектара находится в 27 километрах от МКАД и восьми километрах от Троицка.

В 2023–2024 годах на площадках «Москино» сняли 55 лент, в том числе «По зову сердца», «Недетское кино», «Постучись в мою дверь в Москве» и другие фильмы. В настоящий момент в парке также готовятся к съемкам «Девятой планеты», «Одной дома-2» и других картин.

Кинопарк «Москино» — одна из главных площадок столичного кинокластера, в состав которого входят еще три площадки Киностудии им. Горького. Они находятся в Москве на улице Сергея Эйзенштейна, на Рязанском проспекте и в Валдайском проезде.

В июне 2024 года кинопарк впервые принял участие в историческом фестивале «Времена и эпохи». За пять дней мероприятия эту площадку посетили более 17 тысяч человек.