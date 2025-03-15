Сергунина: Проект «Зима в Москве» и киноплатформа «Москино» получили национальную ИТ-премию

Шесть столичных проектов стали лауреатами национальной премии «Цифровые вершины», сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, технологии помогают быстрее справляться с повседневными задачами. Москва является одним из лидеров в мире в области цифровизации.

В конкурсе приняли участие 33 российских региона, представив свыше 700 различных решений, которые жюри оценивало по нескольким критериям.

Так, проект «Зима в Москве» занял первое место в категории «Лучшее ИТ-решение для комфортной жизни в городе. Участниками проекта стали около 30 миллионов человек, которые посещали мастер-классы, концерты, экскурсии, квесты, лекции и многое другое.

Кроме того, киноплатформа «Москино» одержала победу в номинации «Лучший государственный сервис». С помощью этой платформы можно организовать съемки в столице.

Проект «МосмедИИ» стал лидером в категории «Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения». В номинации «Лучшее ИТ-решение для импортозамещения» премией отметили платформу для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub. Сервис «Цифровой учитель» по математике в «Московской электронной школе» победил в категории «Лучшее ИТ-решение для школьного обучения». Мобильное приложение «Команда Москвы» получила спецприз в номинации, посвященной управлению персоналом.

