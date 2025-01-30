В Париже открыли табличку в честь выхода книги «Архипелаг ГУЛАГ
В Париже состоялась церемония открытия мемориальной таблички в честь первого издания романа «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Об этом сообщает RFI.
Мероприятие прошло утром в четверг, 30 января, в центре Парижа у здания Культурного центра имени Александра Солженицына. В церемонии приняли участие в том числе сыновья писателя Степан и Игнат, представители мэрии, славист Жорж Нива и члены команды президента Франции Эмманюэля Макрона.
На установленной табличке указывается, что здесь, в издательстве YMCA-Press 28 декабря 1973 года был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, российского писателя, лауреата Нобелевской премии и выдающегося деятеля сопротивления тоталитаризму.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России», первый зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов заявил в интервью НСН, что считает «Архипелаг ГУЛАГ» спорным и далеко не лучшим произведением Солженицына. По мнению парламентария, его не обязательно изучать в школе.
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