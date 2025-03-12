В Москве с 15 марта вступят в силу новые правила посещения театров

«При оформлении билетов для детей до 14 лет гражданину необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, карту москвича или его загранпаспорт», - пояснили в мэрии Москвы.

Для того, чтобы пройти на мероприятие, необходимо предъявить контролеру билет и один из документов с личными данными. При этом не имеет значения, какой именно документ использовался при покупке билета. Важно, чтобы оба документа были из списка допустимых и подтверждали личность одного и того же человека.

Кроме того, всем, кто приобрел билеты в театр или концертный зал, посоветовали приходить в учреждения культуры заранее, как минимум, за 30-40 минут до начала.

Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок раскритиковал продажу билетов по паспорту, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

