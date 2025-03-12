В Москве с 15 марта вступят в силу новые правила посещения театров
В Москве с 15 марта вводится продажа именных билетов в театры и на концерты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Нововведение потребует предоставить документы при покупке билетов на спектакли и концерты. Как подчеркнули в мэрии, новые правила продажи билетов направлены против мошенников и перекупщиков, а также должны обеспечить безопасность зрителей.
«Кроме того, инициатива позволит лучше контролировать продажу билетов», - уточнили на портале мэра Москвы.
Теперь билет, купленный по документам, удостоверяющим личность, не сможет быть передан другому человеку без процедуры переоформления. Для приобретения и переоформления билетов достаточно предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение, водительские права, военный билет), а также карту москвича или именную банковскую карту.
«При оформлении билетов для детей до 14 лет гражданину необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, карту москвича или его загранпаспорт», - пояснили в мэрии Москвы.
Для того, чтобы пройти на мероприятие, необходимо предъявить контролеру билет и один из документов с личными данными. При этом не имеет значения, какой именно документ использовался при покупке билета. Важно, чтобы оба документа были из списка допустимых и подтверждали личность одного и того же человека.
Кроме того, всем, кто приобрел билеты в театр или концертный зал, посоветовали приходить в учреждения культуры заранее, как минимум, за 30-40 минут до начала.
Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок раскритиковал продажу билетов по паспорту, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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