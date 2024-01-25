К юбилею «Мосфильма» покажут лучшие фильмы каждого десятилетия
Телеканал «Мосфильм.Золотая коллекция» анонсировал новую рубрику «Фильмы столетия» в честь юбилея киностудии «Мосфильм», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал.
Так, в каждый последний четверг месяца планируется показывать лучший фильм киностудии от каждого десятилетия. В частности, россиянам предложат посмотреть комедию «Веселые ребята», «Летят журавли», картины Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» и «Октябрь», фильмы «Москва слезам не верит» и многие другие отечественные фильмы.
Также телеканал покажет картины Леонида Гайдая, Георгия Данелии, Эльдара Рязанова, Михаила Козакова, Аллы Суриковой и других известных российских режиссеров.
Ранее стало известно, что в российский прокат 1 февраля выходит нашумевшая кинокартина «Брат 3» в постановке Валерия Переверзева, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru