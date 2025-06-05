Силовики пришли с обысками в редакцию агентства Ura.ru в Екатеринбурге
Обыски проходят в офисе информационного агентства Ura.ru, передает РИА Новости.
Отмечается, что силовики проводят следственные действия в редакции СМИ в Екатеринбурге. По данным источника, обыски могут быть связаны с финансированием издания некоммерческой организацией «Альянс врачей», признанной в России НКО-иноагентом, в 2020 году.
В свою очередь, Telegram-канал Baza пишет, что правоохранители пришли в редакцию из-за работы журналистов с источниками: предварительно, показания дал экс-сотрудник полиции, задержанный в марте.
Как сообщил исполнительный директор агентства Михаил Вьюгин в беседе с РБК, он находится не в Екатеринбурге и не знает о происходящем.
Позже Ura.ru подтвердило обыск в своей редакции, сотрудники следственного управления Следственного комитета заблокировали ее работу и остановили деятельность головного офиса. Следственные действия также проходят в квартирах нескольких журналистов, правоохранителей заинтересовали источники происхождения сведений о криминальных событиях в Свердловской области.
«Журналисты редакции читают публикации... с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Ранее обыски прошли у проректора одного из университетов Уфы, которого заподозрили в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий, пишет 360.ru.
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