Собянин анонсировал скорое открытие Киноконцертного комплекса «Мосфильма»

По его словам, российскому киноискусству в текущем году исполняется 100 лет, которые напрямую связаны как с Москвой, так и с «Мосфильмом», который занимает ключевое место и приобрёл новую жизнь.

Градоначальник выразил уверенность в том, что российская столица имеет все возможности, чтобы стать одним из мировых центров киноиндустрии, а отечественное кино должно доминировать, и не только на российском рынке.

«Поэтому в Москве мы работаем над системой поддержки съёмок кино - это огромная программа, которая охватывает и возможность съёмок на московских улицах, площадях, и прямая государственная поддержка, грантовая поддержка тем, кто занимается индустрией здесь, в Москве. Ну, и мы начинаем работать над такой программой сетевых центров съёмок кино», - добавил мэр.

В пресс-службе отметили, что новый комплекс предназначен для проведения кинофестивалей, премьер фильмов, концертов, конференций и других культурных, официальных и торжественных мероприятий. Что касается нового съёмочного павильона №17, то он станет самым крупным не только в России, но и в Европе.

Ранее гендиректор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что киноиндустрия не может заменить зарубежную технику для съёмок, так как в России не производится подобного оборудования.

