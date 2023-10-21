В Москве и Петербурге закрыли два магазина Никиты Ефремова
Два магазина актера Никиты Ефремова закрыли в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил артист в своих соцсетях.
По его словам, шоурумы закрыты по техническим причинам, однако в соцсетях Ефремова обвиняют в продаже подделок брендовых вещей. Блогер, который снял "разоблачение" на шоурумы актера, заявил, что после публикации ролика ему начали угрожать и требовали удалить видео.
Директор по защите легального оборота ЦРПТ Максим Курганский рассказал «Известиям», что часть обуви в магазинах Ефремова ввезена в Россию нелегально. По его словам, следователи вместе со специалистами «Честного знака» сейчас ведут расследование.
Артист занимается ресейлом — покупает брендовую обувь за рубежом и привозит ее в Россию для перепродажи в своих магазинах, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru