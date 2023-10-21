В Москве и Петербурге закрыли два магазина Никиты Ефремова

По его словам, шоурумы закрыты по техническим причинам, однако в соцсетях Ефремова обвиняют в продаже подделок брендовых вещей. Блогер, который снял "разоблачение" на шоурумы актера, заявил, что после публикации ролика ему начали угрожать и требовали удалить видео.

Директор по защите легального оборота ЦРПТ Максим Курганский рассказал «Известиям», что часть обуви в магазинах Ефремова ввезена в Россию нелегально. По его словам, следователи вместе со специалистами «Честного знака» сейчас ведут расследование.

Артист занимается ресейлом — покупает брендовую обувь за рубежом и привозит ее в Россию для перепродажи в своих магазинах, отмечает «Радиоточка НСН».

