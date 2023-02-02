Российский фильм с Никитой Ефремовым вошел в программу кинофестиваля в Техасе
Российская кинокартина «Тетрис» отобрана для участия в фестивале South by Southwest в Техасе.
Главные роли в ней сыграли Никита Ефремов и Софья Лебедева. Лента рассказывает про советского программиста Алексея Пажитнова, разработавшего «Тетрис» в стенах Вычислительного центра Академии наук СССР в 1980-х.
Одну из ролей в ней исполняет американский актер Тэрон Эджертон - звезда «Рокетмена» и дилогии Kingsman.
Ранее НСН сообщала, что фильм российского режиссера Мещаниновой представлен на кинофестивале в Роттердаме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Путин почтил память защитников Сталинграда
- Сенаторы готовят законопроект об уголовной ответственности за утечку персональных данных
- Власти Норвегии запретили акцию по сожжению Корана
- СМИ: Экс-замминистра обороны Украины арестован по делу о коррупции
- Российский фильм с Никитой Ефремовым вошел в программу кинофестиваля в Техасе
- Мобильный интернет отключат в ЛНР с 11 февраля
- В Госдуме обсудят дисциплинарный арест военнослужащих при мобилизации
- Боррель: ЕС подготовит украинские экипажи танков Leopard 2 в Польше и ФРГ
- Владимир Путин прилетел в Волгоград
- СМИ: арестованный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попал в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru