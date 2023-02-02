Российский фильм с Никитой Ефремовым вошел в программу кинофестиваля в Техасе

Российская кинокартина «Тетрис» отобрана для участия в фестивале South by Southwest в Техасе.

Главные роли в ней сыграли Никита Ефремов и Софья Лебедева. Лента рассказывает про советского программиста Алексея Пажитнова, разработавшего «Тетрис» в стенах Вычислительного центра Академии наук СССР в 1980-х.

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Одну из ролей в ней исполняет американский актер Тэрон Эджертон - звезда «Рокетмена» и дилогии Kingsman.

Ранее НСН сообщала, что фильм российского режиссера Мещаниновой представлен на кинофестивале в Роттердаме.

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ФОТО: РИА Новости
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