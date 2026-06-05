«У них такая есть идея, театр – это творческое место, так они мыслят, развлекаются. Я не очень глубоко в этой теме. Как говорил Константин Сергеевич Станиславский, если бы смысл искусства заключался только в развлечении, может быть, и не стоило тратить на него столько труда. Но театр – это искусство, искусство отображать жизнь. Для этого, мне кажется, чаевые лишние», - отметил он.

В чаевых для актеров нет ничего противозаконного, однако в академическом театре они неуместны, заявил в интервью НСН художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов.

