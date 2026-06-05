Машков назвал «лишними» чаевые для артистов в театре
Владимир Машков заявил НСН, что театр – это искусство про жизнь, а не развлечение.
Театр – это искусство, которое отображает жизнь, чаевые здесь лишние, заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков корреспонденту НСН на полях ПМЭФ.
Ранее стало известно, что московский «Покровка.Театр» ввел систему чаевых. По данным «Известий», на одной из постановок этого театра зрителям предложили через специальную цифровую платформу подержать понравившихся актеров деньгами. Машков не понял эту идею.
«У них такая есть идея, театр – это творческое место, так они мыслят, развлекаются. Я не очень глубоко в этой теме. Как говорил Константин Сергеевич Станиславский, если бы смысл искусства заключался только в развлечении, может быть, и не стоило тратить на него столько труда. Но театр – это искусство, искусство отображать жизнь. Для этого, мне кажется, чаевые лишние», - отметил он.
В чаевых для актеров нет ничего противозаконного, однако в академическом театре они неуместны, заявил в интервью НСН художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов.
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