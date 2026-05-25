Худрук Театра сатиры оставил чаевые на совести молодых актеров
Евгений Герасимов сказал в эфире НСН, что разрешает видеосъемку на своих спектаклях, а чаевые актерам считает подходящими исключительно для молодежных и экспериментальных театров.
В чаевых для актеров нет ничего противозаконного, однако в академическом театре они неуместны, заявил в интервью НСН художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов.
Ранее стало известно, что московский «Покровка.Театр» ввел систему чаевых. По данным «Известий», на одной из постановок этого театра зрителям предложили через специальную цифровую платформу подержать понравившихся актеров деньгами. Кроме того, на Покровке разрешают фото- и видеосъемку, объясняя это «прогрессивностью» театра. Герасимов отметил, что не поддержал бы инициативу о чаевых в Театре сатиры.
«В данной инициативе нет ничего противозаконного, тем более, если это было решение большинства творческого коллектива. В конце концов это экспериментальный, молодежный театр. Главное, чтобы они не забывали платить налоги с доходов. Как худрук академического театра с богатыми культурными традициями я бы, конечно, такую инициативу не поддержал. В то же время, если говорить о "прогрессивных" нововведениях Покровки по фото- и видеосъемке, уже четыре года, с первого дня моей работы худруком театра перед каждым моим спектаклем голосом звучит объявление, что фото- и видеосъемка разрешается без вспышки», - отметил собеседник НСН.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок ранее заявил «Радиоточке НСН», что поддерживает идею ректора Академии Русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе о дресс-коде для посещения театров. Крок посетовал, что летом некоторые зрители позволяют себе прийти в театр в шортах и пляжных тапочках, но не пустить их на спектакль нельзя.
