В чаевых для актеров нет ничего противозаконного, однако в академическом театре они неуместны, заявил в интервью НСН художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов.

Ранее стало известно, что московский «Покровка.Театр» ввел систему чаевых. По данным «Известий», на одной из постановок этого театра зрителям предложили через специальную цифровую платформу подержать понравившихся актеров деньгами. Кроме того, на Покровке разрешают фото- и видеосъемку, объясняя это «прогрессивностью» театра. Герасимов отметил, что не поддержал бы инициативу о чаевых в Театре сатиры.