Писатель Драгунский заверил, что русскому языку ничего не угрожает

Русский язык постоянно развивается, разговорные нормы и заимствования проникают в книги и словари, но это не приведет к упрощению или разрушению языка, заявил НСН писатель Денис Драгунский. 

Писатель Денис Драгунский в беседе с НСН рассказал, что русский языка имеет большой запас прочности, и ему не грозят ни англицизмы, ни разговорные упрощения.

Сегодня отмечается международный День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году, и отмечается 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина.

«Про любой язык не совсем правильно говорить, что он движется в сторону упрощения или порчи. Русский язык постоянно развивается и в разговорной речи, и в художественных произведениях. Он приобретает новые средства выразительности, которых, возможно, не было в эпоху Пушкина. Какие-то слова и выражения, которыми пользовался Пушкин и его современники, сейчас непонятны и заменяются или используются крайне редко, чтобы подчеркнуть устаревшую ситуацию. Например, при написании исторического романа или когда мы хотим показать какого-нибудь старого профессора, пожилого интеллектуала, который немножко фарсит. Но самое интересное, что это никуда не делось. Это как книжная полочка над письменным столом и книжный шкаф. Книги часто кочуют с места на место, и если я переставил какую-нибудь из них, которую три раза прочел, с полки в шкаф, то это не значит, что она пропала. То же с русским языком: он развивается, он очень богат и велик. Велик и как носитель великой русской литературы, и просто у него огромная история с огромным количеством памятников, и он никуда не денется. Он этими пластами языков оперирует в современности постоянно. Так что у русского языка грандиозный запас прочности», - уверен Драгунский.

«Не штрафовать же!»: Филолог смирился с судьбой ударения в слове «звонит»

Ни разговорные формы, ни англицизмы или прочие заимствования не угрожают русскому языку, добавил писатель. В частности, по его словам, в орфоэпические словари могут внести слово «звонит» с ударением на первый слог и «торты» с ударением на последний.

«Меняется норма, никуда от этого не денешься. Кроме того, существует большое количество диалектных норм. Отъезжайте от Москвы на тысячу километров в маленький городок или деревню и послушайте, как там говорят люди. Они говорят, с одной стороны, на том же русском языке, но уже немножко с другими ударениями, выражениями, с другой интонацией. Вот Пастернак уже писал «слесаря», хотя это считается очень простонародным выражением. И ничего страшного», - отметил Драгунский.

Некоторые заимствования, как и разговорная практика, могут вызывать раздражение, но они тоже являются естественным условием развития любого языка.

«Англицизмы иногда меня раздражает. Зачем вы говорите «эксклюзивный дистрибьютор», когда можно сказать «исключительный распространитель». Но ведь, с другой стороны, в русском языке огромное количество заимствований, прежде всего из греческого, латыни, французского и немецкого языка. Когда в историческом романе пишут: «он студент историко-филологического факультета Санкт-Петербургского императорского университета» - там русское слово одно - «он» - остальные все заимствованы», - отметил литератор.

Ранее писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин призвал вернуть букву «ё» в письменной речи. По его словам, любая буква русского алфавита – это национальное достояние, без «ё» в языке происходят ошибки и даже искажается смысл слов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Денис ДрагунскийРусский Язык

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