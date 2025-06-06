Писатель Денис Драгунский в беседе с НСН рассказал, что русский языка имеет большой запас прочности, и ему не грозят ни англицизмы, ни разговорные упрощения.

Сегодня отмечается международный День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году, и отмечается 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина.

«Про любой язык не совсем правильно говорить, что он движется в сторону упрощения или порчи. Русский язык постоянно развивается и в разговорной речи, и в художественных произведениях. Он приобретает новые средства выразительности, которых, возможно, не было в эпоху Пушкина. Какие-то слова и выражения, которыми пользовался Пушкин и его современники, сейчас непонятны и заменяются или используются крайне редко, чтобы подчеркнуть устаревшую ситуацию. Например, при написании исторического романа или когда мы хотим показать какого-нибудь старого профессора, пожилого интеллектуала, который немножко фарсит. Но самое интересное, что это никуда не делось. Это как книжная полочка над письменным столом и книжный шкаф. Книги часто кочуют с места на место, и если я переставил какую-нибудь из них, которую три раза прочел, с полки в шкаф, то это не значит, что она пропала. То же с русским языком: он развивается, он очень богат и велик. Велик и как носитель великой русской литературы, и просто у него огромная история с огромным количеством памятников, и он никуда не денется. Он этими пластами языков оперирует в современности постоянно. Так что у русского языка грандиозный запас прочности», - уверен Драгунский.