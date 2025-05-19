Депутат Шолохов пояснил, какие фильмы с чайлдфри-героями запретят в России

Александр Шолохов в эфире НСН призвал не превращать необходимую социальную цензуру в охоту на ведьм.

В России не будут запрещать фильмы с героями, у которых просто нет детей, вопросы возникнут только к тем кинолентам, герои которых пропагандируют идеи намеренного отказа от детей - чайлдфри (движение запрещено в РФ), разъяснил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

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Минкультуры ранее представило приказ о том, что фильмы, пропагандирующие идеологию чайлдфри, больше не смогут попасть в российские кинотеатры. Помимо таких кинолент сейчас на большие экраны не выйдут фильмы, где присутствует пропаганда насилия, жестокости, порнографии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Шолохов призвал не превращать необходимую социальную цензуру в охоту на ведьм.

«В данном случае речь идет о пропаганде, а не об упоминании. У нас подобная полемика была, когда зашла речь о запрете фашистской символики. Мы тогда столкнулись с вопросами: как тогда показывать фильмы о Великой Отечественной войне, как в музеях демонстрировать экспозиции с предметами того времени и так далее. Чуть позже было четко определено, что речь идет о пропаганде. Говоря о пропаганде чайлдфри, мы имеем в виду активное насаждение некой жизненной позиции. Если герой фильма всеми своими действиями будет пропагандировать подобный образ жизни, говоря, что это очень хорошо, то это будет пропагандой. Если же у героя просто нет детей, тем более если не обозначаются причины этого, то это не пропаганда и не предмет для запрета произведения искусства», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, социальная цензура в произведениях искусства все же необходима, но в меру.

«Все эти идеи всегда несут здравое зерно, важно, чтобы они не перерождались в охоту на ведьм. Пусть мне кто угодно говорит, что это не цензура, я все равно считаю, что это она. Социальная цензура необходима, потому что если активно пропагандировать курение или алкоголь, то это, конечно же, будет иметь негативные последствия. Однако тот факт, что в старых фильмах замазывают сигареты в зубах героя, является скорее подменой деятельности, нежели борьбой за здоровый образ жизни», - заключил Шолохов.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева в интервью НСН заявила, что не видит проблем в выходе сериала «Аутсорс», в котором затрагивается тема смертной казни.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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