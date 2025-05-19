По его словам, социальная цензура в произведениях искусства все же необходима, но в меру.

«Все эти идеи всегда несут здравое зерно, важно, чтобы они не перерождались в охоту на ведьм. Пусть мне кто угодно говорит, что это не цензура, я все равно считаю, что это она. Социальная цензура необходима, потому что если активно пропагандировать курение или алкоголь, то это, конечно же, будет иметь негативные последствия. Однако тот факт, что в старых фильмах замазывают сигареты в зубах героя, является скорее подменой деятельности, нежели борьбой за здоровый образ жизни», - заключил Шолохов.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева в интервью НСН заявила, что не видит проблем в выходе сериала «Аутсорс», в котором затрагивается тема смертной казни.

