В киноиндустрии поддержали отказ от пропаганды чайлдфри в новых фильмах
Есть четко установленные инстанции, которые проверяют сценарии на наличие пропаганды чайлдфри, это делается в том числе с помощью искусственного интеллекта, рассказала Наталия Клибанова.
Запрет на упоминание темы чайлдфри (идеологии осознанного отказа от деторождения, запрещенной в РФ) при создании сценариев для новых фильмов будет только кстати в контексте укрепления семейных ценностей, при проверке сценариев это уже мониторит искусственный интеллект (ИИ). Об этом в беседе с НСН рассказала главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.
Минкультуры утвердило приказ, согласно которому запрещает себе выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. А с сентября 2025 года Роскомнадзор начнет блокировать контент по новым критериям, в числе которых и тема чайлдфри. Решение в каждом случае будут принимать «специалисты», обещают в Госдуме. Клибанова отметила, что индустрию предупредили об этом еще год назад.
«На самом деле такая законодательная инициатива существовала давно, мы об этом знали. Когда мы общались с Роспотребнадзором и с Минкультом, они всегда обозначали какие-то зоны риска, которые могут появиться в ближайшее время. Тема чайлдфри как зона риска была обозначена еще год назад, чтобы, грубо говоря, мы ни в коем случае в сценариях это уже не писали. У нас есть четко обозначенные инстанции, которые отвечают за контроль этих вещей. Мы недавно подавали проект на ОНФ - они действительно вычитывают, у них есть свои программы. Это делается с помощью ИИ, он выявляет какие-то слова и смыслы, на которые надо обратить внимание», - рассказала она.
По словам Клибановой, темы, поднимаемые в фильмах и сериалах, действительно могут влиять на неокрепшую психику молодых людей, поэтому отказ от пропаганды чайлдфри в кино принесет положительный эффект.
«Это все, на самом деле, не катастрофично и не страшно. В Советском Союзе было гораздо больше ограничений в художественных советах. Поэтому мы не жалуемся, все прекрасно понимаем. Сейчас же пытаются сделать все для того, чтобы молодые создавали семьи, рожали детей. И, безусловно, контент наводит людей на какие-то мысли и настроения. Поэтому мы должны нести ответственность за контент, который производим. Это не значит, что все теперь пойдут рожать детей, но то, что о чайлдфри лишний раз не будут говорить, это только в плюс», - отметила она.
Роскомнадзор предложил критерии для оценки материалов на предмет наличия пропаганды чайлдфри еще в декабре 2024 года. В проекте приказа РКН предлагалось добавить к уже установленным критериям оценки информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола ((движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и педофилию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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