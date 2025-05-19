Запрет на упоминание темы чайлдфри (идеологии осознанного отказа от деторождения, запрещенной в РФ) при создании сценариев для новых фильмов будет только кстати в контексте укрепления семейных ценностей, при проверке сценариев это уже мониторит искусственный интеллект (ИИ). Об этом в беседе с НСН рассказала главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Минкультуры утвердило приказ, согласно которому запрещает себе выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. А с сентября 2025 года Роскомнадзор начнет блокировать контент по новым критериям, в числе которых и тема чайлдфри. Решение в каждом случае будут принимать «специалисты», обещают в Госдуме. Клибанова отметила, что индустрию предупредили об этом еще год назад.