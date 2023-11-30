В Минкульте сообщили о росте нехватки кадров в сфере культуры в регионах за год

Статс-секретарь - заместитель министра культуры Надежда Преподобная заявила, что за год нехватка кадров в сфере культуры в регионах увеличилась с 14 тысяч до более 19 тысяч человек.

По ее словам, в прошлом году сумма необходимого допфинансирования программы «Земский работник культуры» превысила 13 миллиардов рублей на шесть лет. Судя по возросшим показателям нехватки кадров, в этом году, по мнению Преподобной, нужно дополнительно финансировать почти 18,5 миллиардов рублей.

Ранее кинорежиссер Андрей Холенко заявил «Радиоточке НСН», что в регионах есть люди, которые снимают хорошее кино, однако им не хватает материальной поддержки.

