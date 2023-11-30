В Минкульте сообщили о росте нехватки кадров в сфере культуры в регионах за год
В министерстве культуры РФ сообщили о росте нехватки кадров в сфере культуры в регионах за год, передает ТАСС.
Статс-секретарь - заместитель министра культуры Надежда Преподобная заявила, что за год нехватка кадров в сфере культуры в регионах увеличилась с 14 тысяч до более 19 тысяч человек.
По ее словам, в прошлом году сумма необходимого допфинансирования программы «Земский работник культуры» превысила 13 миллиардов рублей на шесть лет. Судя по возросшим показателям нехватки кадров, в этом году, по мнению Преподобной, нужно дополнительно финансировать почти 18,5 миллиардов рублей.
Ранее кинорежиссер Андрей Холенко заявил «Радиоточке НСН», что в регионах есть люди, которые снимают хорошее кино, однако им не хватает материальной поддержки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Максакову оштрафовали на 40 тысяч рублей за за отсутствие маркировки иноагента
- Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме
- СМИ: В Норильске неизвестный нападает на людей с ножом
- Кабмин запустил льготную ипотеку в Арктике
- ВЦИОМ: 59% россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне
- В Минкульте сообщили о росте нехватки кадров в сфере культуры в регионах за год
- На фестивале «Владимир Спиваков приглашает» выступят оперные звезды
- Нижегородские депутаты предложили ввести в РФ запрет на аборты в частных клиниках
- Песков: Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию
- Генконсульство Германии в Калининграде прекратило работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru