Режиссер Холенко призвал выделить больше денег на съемки кино в регионах
Кинорежиссер Андрей Холенко заявил НСН, что в регионах есть люди, которые снимают хорошее кино, однако им не хватает материальной поддержки.
Российские режиссеры зачастую в погоне за успехом подражают западному кинематографу, но это приводит к потере культурного кода страны, заявил кинорежиссер, продюсер Андрей Холенко в беседе с НСН.
Почти 90% кинокомпаний России работают в Москве, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, передает ТАСС. По его словам, сегодня кино является двигателем не только самой киноиндустрии, но и других отраслей, а также имеет важное туристическое значение, потому что показывает достопримечательности и красоты города. Холенко рассказал, как обстоят дела в регионах.
«В регионах есть люди, которые снимают русское кино. При этом они не имеют материальной поддержки и материальной базы - оборудования и так далее. Но ситуация начинает двигаться в лучшую сторону, власти регионов начинают понимать, что кинематограф способен поддержать имидж региона на всю Россию, привлечь туристов. Поэтому все начинают включаться в этот процесс, приглашать столичные компании, поддерживать ресурсами для того, чтобы фильмы снимались в регионах», - отметил он.
По словам режиссера, представители индустрии в России до сих пор не воспользовались уходом западных кинокомпаний.
«Благодаря уходу западных компаний с рынка освободилась ниша, ее надо заполнять. Мы столкнулись с тем, что фильмов мы производим много, а показать нечего. Очень многие, чтобы быть успешными, стараются подражать западному кинематографу, а он исповедует другие ценности. Российская киноиндустрия может построить объекты, приобрести те технологии, которыми пользуются западные кинокомпании, и в этой связи пытаться конкурировать, но конкурировать с Голливудом не надо», - объяснил режиссер.
На этом фоне Холенко призвал сделать акцент на традиционных ценностях России и вернуть кино его роль ориентира в обществе.
«Нам нужно конкурировать не с внешней стороны, а продвигать свой русский культурный код – традиционные ценности. А для этого нужны не такие уж большие ресурсы, для этого нужно писать сценарий, сценарии должны писать люди, которые реально исповедуют и выступают носителями этого кода. Должен быть приоритет духовного над материальным, так как это наша особенность. Тогда не нужно будет конкурировать, нужно будет снимать свое кино, которое хорошо и естественным образом принимается российской аудиторией, помогает выживать, помогает ориентироваться в этом современном мире. Кино должно выполнять свою функцию в обществе, которую оно сегодня не выполняет», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее французский актер Оливье Сиу, получивший российское гражданство, заявил «Радиоточке НСН», что России пойдет на пользу отсутствие в кинопрокате западных картин.
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