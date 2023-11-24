Режиссер Холенко призвал выделить больше денег на съемки кино в регионах

«В регионах есть люди, которые снимают русское кино. При этом они не имеют материальной поддержки и материальной базы - оборудования и так далее. Но ситуация начинает двигаться в лучшую сторону, власти регионов начинают понимать, что кинематограф способен поддержать имидж региона на всю Россию, привлечь туристов. Поэтому все начинают включаться в этот процесс, приглашать столичные компании, поддерживать ресурсами для того, чтобы фильмы снимались в регионах», - отметил он.

По словам режиссера, представители индустрии в России до сих пор не воспользовались уходом западных кинокомпаний.

«Благодаря уходу западных компаний с рынка освободилась ниша, ее надо заполнять. Мы столкнулись с тем, что фильмов мы производим много, а показать нечего. Очень многие, чтобы быть успешными, стараются подражать западному кинематографу, а он исповедует другие ценности. Российская киноиндустрия может построить объекты, приобрести те технологии, которыми пользуются западные кинокомпании, и в этой связи пытаться конкурировать, но конкурировать с Голливудом не надо», - объяснил режиссер.

На этом фоне Холенко призвал сделать акцент на традиционных ценностях России и вернуть кино его роль ориентира в обществе.

«Нам нужно конкурировать не с внешней стороны, а продвигать свой русский культурный код – традиционные ценности. А для этого нужны не такие уж большие ресурсы, для этого нужно писать сценарий, сценарии должны писать люди, которые реально исповедуют и выступают носителями этого кода. Должен быть приоритет духовного над материальным, так как это наша особенность. Тогда не нужно будет конкурировать, нужно будет снимать свое кино, которое хорошо и естественным образом принимается российской аудиторией, помогает выживать, помогает ориентироваться в этом современном мире. Кино должно выполнять свою функцию в обществе, которую оно сегодня не выполняет», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее французский актер Оливье Сиу, получивший российское гражданство, заявил «Радиоточке НСН», что России пойдет на пользу отсутствие в кинопрокате западных картин.

