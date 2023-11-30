Любимова: нацпроект «Культура» планируется продлить до 2030 года

По ее словам, завершается пятый год реализации нацпроекта. Она отметила высокий уровень его кассового исполнения и указала на необходимость модернизации объектов в сфере культуры в субъектах РФ.

Ранее Министр культуры представила в Госдуме доклад, согласно которому ежегодно государственная поддержка в виде денежных поощрений оказывается тысяче сельских учреждений культуры и тысяче лучших работников отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

