Любимова: нацпроект «Культура» планируется продлить до 2030 года
Министерство культуры России намерено продлить национальный проект «Культура» до 2030 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Ольгу Любимову.
По ее словам, завершается пятый год реализации нацпроекта. Она отметила высокий уровень его кассового исполнения и указала на необходимость модернизации объектов в сфере культуры в субъектах РФ.
Ранее Министр культуры представила в Госдуме доклад, согласно которому ежегодно государственная поддержка в виде денежных поощрений оказывается тысяче сельских учреждений культуры и тысяче лучших работников отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru