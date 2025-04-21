«Бояться нечего!» Российские театры ищут пьесы про СВО
Сегодня назрела необходимость в актуальных пьесах на злобу дня, в том числе и о спецоперации, и такие пьесы будут появляться, заявил НСН Алексей Дубровский.
Сегодня театры испытывают потребность в злободневных пьесах современных авторов, в связи с чем Малый театр, например, даже проводит конкурс современной пьесы среди драматургов. Об этом в беседе с НСН рассказал главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский.
Писатель Захар Прилепин во время заседания Совета по культуре и искусству в конце марта попросил президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о создании театра для постановок современных писателей, которые касались бы актуальных тем сегодняшнего дня. Дубровский отметил, что было бы хорошо, чтобы пьесы современных писателей ставились в уже известных театрах.
«Назрела необходимость современной драматургии. Я знаю, что театры очень заинтересованы в появлении новых авторов. И вообще было бы здорово, чтобы уже в известных театрах шли пьесы современных драматургов и авторов. Малый театр сам обратился к авторам и учредил конкурс пьесы. Сейчас он уже на финишной прямой, идут завершающие этапы. Первый конкурс называется «Мировая – Мировая» и посвящен периоду от Первой мировой до конца Великой Отечественной войны. Было очень много заявок, сейчас мы определили трех победителей и проводим в нашем театре публичные читки. Малый театр, например, очень заинтересован в поиске новых авторов и ведет работу в этом направлении. Сам вопрос появления новой драматургии очень актуален, и я это абсолютно поддерживаю. Наш театр открыт к современным авторам, несмотря на то, что он традиционный, и, конечно же, основу репертуара составляет классика», - отметил он.
Дубровский отметил, что верит в то, что вскоре будут появляться и пьесы об СВО, так как на эти темы сейчас есть запрос от общества.
«Пьесы по современным авторам все равно появляются. Не думаю, что кто-то чего–то боится. Назрела необходимость в драматургии, посвящённой сегодняшнему дню: специальной военной операции и теме простого современного человека. Важно, чтобы тут было сочетание правдивости и при этом художественности. Поэтому у меня нет сомнений, что новые пьесы будут появляться. Я позитивно настроен в этом плане», - рассказал он.
Ранее драматург Евгений Гришковец в беседе с НСН заявил, что современных пьес как было мало, так и остается мало. При этом он отметил, что с современностью работать труднее всего и современные молодые драматурги довольно быстро становятся не очень современными.
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