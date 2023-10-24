В Кремле представят шоу с оркестром «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек»

Концерт симфонического оркестра под руководством дирижера Московского государственного академического театра оперетты и Студии новой музыки Сергея Акимова состоится в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на организаторов шоу.

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Дирижер представит в Кремле новую концертную программу «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек» с музыкой оскароносного композитора Джона Уильямса.

Зрителям представят костюмированное шоу: оркестранты переоденутся в учеников школы магии и волшебства Хогвартс, а инструменты будут стилизованы под факультеты учебного заведения. Актеры будут читать отрывки из книг Джоан Роулинг о юном волшебнике, а в фойе концертного зала зрители смогут поучаствовать в особенное магической программе.

Ранее стало известно, что Московский Театр эстрады откроется для зрителей после длительной реконструкции мюзиклом, рассказал художественный руководитель театра Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: соцсети Государственный Кремлёвский Дворец
ТЕГИ:ТеатрыГарри ПоттерСпектакльКремль

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