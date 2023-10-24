В Кремле представят шоу с оркестром «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек»

Дирижер представит в Кремле новую концертную программу «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек» с музыкой оскароносного композитора Джона Уильямса.

Зрителям представят костюмированное шоу: оркестранты переоденутся в учеников школы магии и волшебства Хогвартс, а инструменты будут стилизованы под факультеты учебного заведения. Актеры будут читать отрывки из книг Джоан Роулинг о юном волшебнике, а в фойе концертного зала зрители смогут поучаствовать в особенное магической программе.

Ранее стало известно, что Московский Театр эстрады откроется для зрителей после длительной реконструкции мюзиклом, рассказал художественный руководитель театра Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН.

