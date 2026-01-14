Кем бы работали Смешарики, если бы жили в России в 2026 году
Лосяш мог бы работать Data Scientist или AI-специалистом, Крош – SMM-менеджером, а Ежик стал бы идеальным бизнес-аналитиком. К таким выводам пришли эксперты, проанализировав характеры героев популярного мультфильма «Смешарики» и их твердые и мягкие навыки. Исследование проводило «Авито Работа» совместно с группой компаний «Рики».
В результате исследования выяснилось, что большинство смешариков идеально вписались бы в некоторые востребованные и высокооплачиваемые профессии года. Помимо вышеупомянутых персонажей, специалисты подобрали профессии и для Нюши, Бараша и Совуньи. Первая могла бы работать дизайнером одежды, второй – копирайтером или сценаристом, а третья – тренером.
Копатычу же идеально подошла бы работа агронома, Пину – инженера-конструктора, Кар-Карыч блистал бы в роли актера, а робот Биби, созданный Пином, мог бы работать инженером по автоматизации.
Так, Data Scientist Лосяш мог бы получать около 116 538 тысяч рублей, согласно статистике за 2025 год, SMM-менеджер Крош - 57 824 рублей, а бизнес-аналитик Ежик смог бы зарабатывать больше всех - 128 517 рублей. Самый низкий доход имела бы тренер Совунья - 53 157 рублей в месяц.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко раскрыл НСН, что не только написал сценарий фильма «Смешарики. Сквозь вселенные», но и сам снялся в проекте.
