Кем бы работали Смешарики, если бы жили в России в 2026 году

В результате исследования выяснилось, что большинство смешариков идеально вписались бы в некоторые востребованные и высокооплачиваемые профессии года. Помимо вышеупомянутых персонажей, специалисты подобрали профессии и для Нюши, Бараша и Совуньи. Первая могла бы работать дизайнером одежды, второй – копирайтером или сценаристом, а третья – тренером.

Копатычу же идеально подошла бы работа агронома, Пину – инженера-конструктора, Кар-Карыч блистал бы в роли актера, а робот Биби, созданный Пином, мог бы работать инженером по автоматизации.

Так, Data Scientist Лосяш мог бы получать около 116 538 тысяч рублей, согласно статистике за 2025 год, SMM-менеджер Крош - 57 824 рублей, а бизнес-аналитик Ежик смог бы зарабатывать больше всех - 128 517 рублей. Самый низкий доход имела бы тренер Совунья - 53 157 рублей в месяц.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко раскрыл НСН, что не только написал сценарий фильма «Смешарики. Сквозь вселенные», но и сам снялся в проекте.

