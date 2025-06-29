Опрос показал, что больше всего digital-писателей живут в Москве и Петербурге

Кроме того, стало известно, что молодежную прозу после Москвы больше всего читают в Туапсе. Третье место занимает Санкт-Петербург, а на четвертом - Ростов-на-Дону. Также в этот список вошли Нижний Новгород, Тамбов, Самара, Иваново, Екатеринбург, Красноярск и Владивосток.

В числе тем, которые интересуют читателей в молодежной прозе: отношения от ненависти до любви, студенческий сеттинг, первая любовь.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.

