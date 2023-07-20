В кинотеатрах РФ выходит фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом
20 июля 202305:41
Драма «Жанна Дюбарри», в которой снялся Джонни Депп, исполнивший роль французского короля Людовика XV, 20 июля выходит в российский прокат, сообщает ТАСС.
Режиссером является французская актриса и певица Майвенн, она же исполнила главную женскую роль. «Жанна Дюбарри» стала фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля.
Ранее Джонни Депп обратился к россиянам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru