В кинотеатрах РФ выходит фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

Драма «Жанна Дюбарри», в которой снялся Джонни Депп, исполнивший роль французского короля Людовика XV, 20 июля выходит в российский прокат, сообщает ТАСС.

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Режиссером является французская актриса и певица Майвенн, она же исполнила главную женскую роль. «Жанна Дюбарри» стала фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля.

Ранее Джонни Депп обратился к россиянам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Russian World Vision
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