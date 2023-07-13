Джонни Депп обратился к россиянам
Голливудский актер Джонни Депп обратился к россиянам по поводу выхода нового фильма с ним, сообщает телеканал «360».
20 июля в России стартует прокат историко-биографической драмы, в которой Депп сыграл роль Луи XV. На предварительном показе на экране появился актер, который поблагодарил российских зрителей за просмотр картины.
«Я им очень (фильмом) горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие», — сказал актер. Он призвал россиян беречь себя.
Ранее кинокомпания Russian World Vision опубликовала на своём YouTube-канале первый русскоязычный трейлер фильма «Жанна Дюбарри», одну из главных ролей в котором сыграл Джонни Депп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Киеве, Полтаве и Хмельницкой области прогремели взрывы
- Джонни Депп обратился к россиянам
- Мадонна запретила использовать свои голограммы после смерти
- Пять человек пропали без вести после потопа в Краснодарском крае
- Блогера-трансгендера Хилми подозревают в распространении порнографии
- Байден заявил, что Зеленский выглядел «очень удовлетворенным»
- Количество отравившихся детей в Орске достигло 40
- Байден оценил важность Крыма для Украины
- Госдеп опроверг сообщения о разработке биологического оружия на Тайване
- Twitter обвинили в отказе выплатить выходные пособия на $500 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru