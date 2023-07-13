Джонни Депп обратился к россиянам

20 июля в России стартует прокат историко-биографической драмы, в которой Депп сыграл роль Луи XV. На предварительном показе на экране появился актер, который поблагодарил российских зрителей за просмотр картины.

«Я им очень (фильмом) горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие», — сказал актер. Он призвал россиян беречь себя.

Ранее кинокомпания Russian World Vision опубликовала на своём YouTube-канале первый русскоязычный трейлер фильма «Жанна Дюбарри», одну из главных ролей в котором сыграл Джонни Депп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

