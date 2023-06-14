Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные в суде у Эмберд Херд деньги

Актер Джонни Депп пожертвует в благотворительные фонды выигранные в суде у экс-супруги Эмбер Херд деньги. Об этом сообщает People.

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Источники сообщают, что миллион долларов Депп переведет в равных долях пяти благотворительным организациям.

Суд присяжных, признавшей Херд виновной в клевете, изначально назначил выплату в восемь миллионов долларов, однако впоследствии стороны урегулировали этот вопрос.

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ФОТО: youtube.com
ТЕГИ:БлаготворительностьДжонни Депп

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