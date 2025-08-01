Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Прости, детка»
Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма режиссера Евы Виктор «Прости детка». Об этом сообщила пресс-служба «Экспонента Фильм», компания выступила прокатчиком проекта в России.
В центре сюжета драмеди история преподавательницы провинциального университета. Героиня пытается справиться с травмой, пережитой в колледже. Впервые картину представили на кинофестивале «Сандэнс», фильм был удостоен приза за лучший сценарий.
В российском прокате проект вышел 24 июля. Со 2 августа его нельзя будет увидеть в кинотеатрах. Официальных причин отзыва прокатного удостоверения не назвали, однако в фильме затрагивается тема нетрадиционных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
С 31 июля кинокомпания «Пионер» вернет на большие экраны фильм «Амели» (2001) режиссера Жан-Пьера Жене с Одри Тоту в главной роли. Как пояснили НСН в пресс-службе, решение продиктовано стремлением поддержать и себя, и кинотеатры в условиях сдвига релизного расписания. Уточняется, что кинокомпании отложили часть контента, поскольку не успевали получить прокатные удостоверения в срок.
Ранее сообщалось, что 31 июля «Пионер» представит на большом экране хоррор-триллер «Гризли» режиссера Роэла Рейна, однако прокат перенесли на 28 августа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru