Совфед одобрил закон о запрете в России пропаганды чайлдфри

Совет Федерации одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии чайлдфри и штрафах за нарушение запрета, решение принято на заседании в среду.

За навязывание идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе подразумеваются следующие штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.