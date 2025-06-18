Как добавил собеседник НСН, вместо дополнительных взносов на зарубежное кино стоило бы продумать механизм субсидий для кинотеатров, что позволило бы снизить стоимость билетов на российские фильмы.

«Любые ограничительные меры с нашей стороны приведут к зеркальным мерам по отношению к нашему прокату. Российскому кино, которое сейчас снимается на государственные деньги, будет закрыт доступ за границу. Правда где-то посередине, думаю, логичнее оставить уже существующий НДС на зарубежное кино и не говорить о дополнительной плате. Во Франции, к примеру, национальный прокат стимулируют субсидиями государства. На национальное кино билет в кинотеатре стоит дешевле, при этом дисконт делает не кинотеатр. Я всегда за стимуляцию, а не за запреты. Ограничительные меры – всегда плохо. Субсидия государства для более льготной стоимости билета через компенсацию кинотеатру – очень благоприятная инициатива, которая может стимулировать российский прокат», - пояснил Васясин.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» ранее допустил, что крупнейшие голливудские киностудии могут вернуться в Россию не раньше 2026 года, при этом они уже не будут занимать 70-процентную долю в отечественном прокате.

