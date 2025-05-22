«Буквально недавно обсуждались инициативы о введении 10-процентного налога на анимацию зарубежную. Это, конечно, убьет те компании, которые покупают независимые мультфильмы и завозят их в Россию. С учетом очень сильно выросших цен на покупку зарубежного независимого кино и анимации эти 10% могут стать некой пороговой отсечкой, и такие фильмы покупать не будут. Если дальше эта идея будет распространена на весь зарубежный контент в целом, что вполне вероятно, экономическая модель просто станет другой. Она будет требовать четкой оценки с учетом того, что российские продюсеры, мягко говоря, не горят желанием снова видеть крупные голливудское кино в российских кинотеатрах в рамках конкуренции с их фильмами», - пояснил он.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что крупнейшие голливудские киностудии могут вернуться в Россию не ранее 2026 года, однако они уже не будут занимать 70-процентную долю в отечественном прокате.

