Оцифрованное наследие: Пользователям Национального словарного фонда пообещали «погружение в язык»

Ранее Комитет Госдумы по науке поддержал идею правительства создать Национальный словарный фонд. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Это будет общедоступный портал, который объединит нормы русского языка, закрепленные в классических нормативных и современных словарях. Фонд объединит 33 словаря: в основном второй половины XX-XXI века, но есть и книги конца XVIII века. Подразумевается, что это будет не просто набор словарей, а инструмент их использования. Левонтина поддержала идею создания такого портала.

«Это, безусловно, очень полезная вещь. На протяжении последних 300 лет было написано большое количество хороших русских словарей — толковых, исторических, орфографических, орфоэпических. Естественно, какие-то из них оцифрованы, какие-то — нет. На портале будут аккумулироваться десятки этих словарей, в том числе и многотомных. Иметь их все в бумажном виде и работать с ними очень трудно, а там эти словари будут не просто в оцифрованном виде, еще будет и современная система поиска. Можно будет в течение минуты получить полную информацию о слове, как оно на протяжении истории отражалось в словарях, как менялось. Причем это касается не только ударения или написания слова, но и каких-то тонкостей, например, того, с каким падежом оно употреблялось», — сказала Левонтина.

Собеседница НСН добавила, что такой портал может заинтересовать и молодое поколение.

«Конечно, для молодежи такой портал тоже может оказаться интересным, если человек интересуется словом и получает такую полную информацию. Может быть, это заставит молодых людей погрузиться в родной язык. Хорошо бы, конечно, чтобы подрастающее поколение владело не только сленгом, но и взрослым было бы неплохо ознакомиться с молодежным сленгом, чтобы усилить взаимопонимание», — подытожил он.

Ранее ученые РАН обнаружили пять исчезнувших языков и один заснувший, проанализировав результаты переписи населения 2021 года.

