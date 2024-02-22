Оцифрованное наследие: Пользователям Национального словарного фонда пообещали «погружение в язык»
Национальный словарный фонд заинтересует людей всех возрастов, интересующихся историей родного языка, сказала НСН Ирина Левонтина.
Национальный словарный фонд очень полезен тем, что он объединит десятки словарей, изданных за последние триста лет, и позволит проследить историю того или иного слова во всех тонкостях. Об этом в интервью НСН заявила ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Ирина Левонтина.
Ранее Комитет Госдумы по науке поддержал идею правительства создать Национальный словарный фонд. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Это будет общедоступный портал, который объединит нормы русского языка, закрепленные в классических нормативных и современных словарях. Фонд объединит 33 словаря: в основном второй половины XX-XXI века, но есть и книги конца XVIII века. Подразумевается, что это будет не просто набор словарей, а инструмент их использования. Левонтина поддержала идею создания такого портала.
«Это, безусловно, очень полезная вещь. На протяжении последних 300 лет было написано большое количество хороших русских словарей — толковых, исторических, орфографических, орфоэпических. Естественно, какие-то из них оцифрованы, какие-то — нет. На портале будут аккумулироваться десятки этих словарей, в том числе и многотомных. Иметь их все в бумажном виде и работать с ними очень трудно, а там эти словари будут не просто в оцифрованном виде, еще будет и современная система поиска. Можно будет в течение минуты получить полную информацию о слове, как оно на протяжении истории отражалось в словарях, как менялось. Причем это касается не только ударения или написания слова, но и каких-то тонкостей, например, того, с каким падежом оно употреблялось», — сказала Левонтина.
Собеседница НСН добавила, что такой портал может заинтересовать и молодое поколение.
«Конечно, для молодежи такой портал тоже может оказаться интересным, если человек интересуется словом и получает такую полную информацию. Может быть, это заставит молодых людей погрузиться в родной язык. Хорошо бы, конечно, чтобы подрастающее поколение владело не только сленгом, но и взрослым было бы неплохо ознакомиться с молодежным сленгом, чтобы усилить взаимопонимание», — подытожил он.
Ранее ученые РАН обнаружили пять исчезнувших языков и один заснувший, проанализировав результаты переписи населения 2021 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой скорой помощи в праздники
- ВС РФ освободили населенный пункт Победа на донецком направлении
- Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»
- Агрегаторы такси предложили правительству субсидировать закупки автомобилей
- Белоруссия и Россия рассматривают создание совместной программы вооружений
- Медведев призвал не отключаться от внешнего интернета
- Актер Никита Кологривый заявил о своих симпатиях к рэперу Моргенштерну
- Медведев назвал фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным
- Продюсер объяснил, почему уехавшие артисты не будут востребованы за рубежом
- МИД Гвинеи вызвал посла РФ из-за публикации рекомендации россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru