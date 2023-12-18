«Грамота.ру»: «нейросеть» - слово 2023 года

Выбор сделан на основе анализа больших данных, частотности запросов, оценки лингвистов, социологов и других специалистов. «Слово «нейросеть» набрало более 75% голосов. За ним идет «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%).

Также в список попали «промпт»/»промт» и «имба».

Годовая аудитория портала «Грамота.ру» составляет 20 млн человек, количество ежемесячных просмотров — более 7 млн.

Ранее стало известно, что нейросети научились создавать ИИ-инструменты без человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

