«Грамота.ру»: «нейросеть» - слово 2023 года
Существительное «нейросеть» стало словом 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Грамота.ру».
Выбор сделан на основе анализа больших данных, частотности запросов, оценки лингвистов, социологов и других специалистов. «Слово «нейросеть» набрало более 75% голосов. За ним идет «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%).
Также в список попали «промпт»/»промт» и «имба».
Годовая аудитория портала «Грамота.ру» составляет 20 млн человек, количество ежемесячных просмотров — более 7 млн.
Ранее стало известно, что нейросети научились создавать ИИ-инструменты без человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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