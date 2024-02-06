Перепись населения насчитала в России шесть вымерших и заснувших языков

Так, исчезнувшими языками лингвисты называют алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский. По мнению специалистов, люди указывают в переписи вымершие языки, как правило, из‑за того, что это язык их национальности. О владении айнским языком заявили 170 опрошенных, в знании керекского заверили четыре человека, сиреникским владеют двое респондентов, а югским - семеро.

Лингвисты уточняют, что с начала XX века в России исчезло15 языков.

Последняя Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году, выявила 27,6 миллиона домохозяйств, состоящих из одного человека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Такой состав домохозяйств занял самую крупную долю среди всех видов – 41,8%. Преобладание одиночек в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей. Еще один тренд - снижение доли полных семей с детьми.

