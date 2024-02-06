Перепись населения насчитала в России шесть вымерших и заснувших языков
Проанализировав результаты переписи населения 2021 года, ученые РАН обнаружили пять исчезнувших языков и один заснувший, пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку Института языкознания РАН.
Так, исчезнувшими языками лингвисты называют алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский. По мнению специалистов, люди указывают в переписи вымершие языки, как правило, из‑за того, что это язык их национальности. О владении айнским языком заявили 170 опрошенных, в знании керекского заверили четыре человека, сиреникским владеют двое респондентов, а югским - семеро.
Лингвисты уточняют, что с начала XX века в России исчезло15 языков.
Последняя Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году, выявила 27,6 миллиона домохозяйств, состоящих из одного человека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Такой состав домохозяйств занял самую крупную долю среди всех видов – 41,8%. Преобладание одиночек в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей. Еще один тренд - снижение доли полных семей с детьми.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Прилетевшего в США без паспорта россиянина депортируют
- Высокогорный район Дагестана отрезан от дорожного сообщения из-за схода лавины
- Новак: Россия нарастит выпуск дизтоплива к 2030 году на 30 млн тонн
- СМИ: В Москве мошенники похитили у отставного генерала почти 50 млн рублей
- СМИ: Два московских вуза закрыли на карантин из-за кори
- СМИ: Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки
- Количество активных гаджетов Apple достигло 2,2 миллиарда
- СМИ: Кабина лифта раздавила электрику голову в Санкт-Петербурге
- Экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году снизился на треть
- В Дагестане закрылись на карантин 45 школ и детских садов из-за гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru