В Хельсинки отменили концерт Бутусова

В Финляндии отменили концерт российского рок-исполнителя Вячеслава Бутусова, сообщает финская газета Ilta-Lehti.

По данным издания, выступление российского музыканта, которое было запланировано на 11 сентября в Хельсинки, не состоится из-за его поддержки вхождения Крыма в состав России.

«Концерт отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях», – заявили организаторы выступления вокалиста рок-групп «Nautilus Pompilius» и «Ю-Питер».

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По их уверениям, выступление Бутусова было запланировано ещё до пандемии, поэтому они не знали о его «прокремлевской» позиции.

В мае, по той же причине, в финской столице был отменён концерт Валерии.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы обсудит запрет на въезд в страну Киркорову и Шуфутинскому.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЗапретКонцертФинляндияВячеслав Бутусов
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