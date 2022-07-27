В Хельсинки отменили концерт Бутусова

По их уверениям, выступление Бутусова было запланировано ещё до пандемии, поэтому они не знали о его «прокремлевской» позиции.

В мае, по той же причине, в финской столице был отменён концерт Валерии.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы обсудит запрет на въезд в страну Киркорову и Шуфутинскому.

