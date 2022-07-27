В Хельсинки отменили концерт Бутусова
В Финляндии отменили концерт российского рок-исполнителя Вячеслава Бутусова, сообщает финская газета Ilta-Lehti.
По данным издания, выступление российского музыканта, которое было запланировано на 11 сентября в Хельсинки, не состоится из-за его поддержки вхождения Крыма в состав России.
«Концерт отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях», – заявили организаторы выступления вокалиста рок-групп «Nautilus Pompilius» и «Ю-Питер».
По их уверениям, выступление Бутусова было запланировано ещё до пандемии, поэтому они не знали о его «прокремлевской» позиции.
В мае, по той же причине, в финской столице был отменён концерт Валерии.
Ранее сообщалось, что МИД Литвы обсудит запрет на въезд в страну Киркорову и Шуфутинскому.
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