МИД Литвы обсудит запрет на въезд в страну Киркорову и Шуфутинскому
15 января 202118:37
МИД Литвы рассмотрит вопрос о санкциях в отношении исполнителей РФ, организаторы концертов которых получали субсидии за отмену их концертов в стране, передает РИА Новости.
В пятницу власти Литвы обсуждали включение российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц.
Ранее совет по культуре Литвы компенсировал свыше 30 тысяч евро убытков двум компаниям, которые они понесли после отмены концертов этих двух исполнителей из-за пандемии коронавируса.
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15 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru