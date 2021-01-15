МИД Литвы обсудит запрет на въезд в страну Киркорову и Шуфутинскому

МИД Литвы рассмотрит вопрос о санкциях в отношении исполнителей РФ, организаторы концертов которых получали субсидии за отмену их концертов в стране, передает РИА Новости.

В пятницу власти Литвы обсуждали включение российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц.

Ранее совет по культуре Литвы компенсировал свыше 30 тысяч евро убытков двум компаниям, которые они понесли после отмены концертов этих двух исполнителей из-за пандемии коронавируса.

