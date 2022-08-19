В Госдуму внесли законопроект о принудительной лицензии авторских прав

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия - За правду») внес законопроект, который предполагает введение в России механизма получения принудительной лицензии авторских прав, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о правах на недоступные теперь в России фильмы, программы, книги и другие объекты.

По словам депутата, эта ситуация уже привела к убыткам для российского бизнеса – страдают кинотеатры, цифровые платформы и учреждения культуры.

Российские онлайн-кинотеатры лишились старых фильмов и сериалов

Сообщается, что получить такую лицензию можно будет на объект, который стал полностью недоступен на рынке, а правообладатель из недружественной страны отказал в предоставлении лицензии.

Из-за санкций страдает вся российская киноиндустрия – от производителей до кинотеатров, в выигрыше остаются только пиратские сервисы, заявил ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские ПраваГосдумаКинотеатры
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