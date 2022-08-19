В Госдуму внесли законопроект о принудительной лицензии авторских прав

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия - За правду») внес законопроект, который предполагает введение в России механизма получения принудительной лицензии авторских прав, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о правах на недоступные теперь в России фильмы, программы, книги и другие объекты.

По словам депутата, эта ситуация уже привела к убыткам для российского бизнеса – страдают кинотеатры, цифровые платформы и учреждения культуры.