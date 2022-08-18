Российские онлайн-кинотеатры лишились старых фильмов и сериалов
Российские стриминговые сервисы лишились части своих архивов: из онлайн-кинотеатров пропали некоторые иностранные фильмы и сериалы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Так, на портале «Кинопоиск» стали недоступны в том числе фильмы «Маска», «1+1», «Интерстеллар», трилогия «Властелин колец», сериалы «Друзья» и «Клон». В сервисе пояснили, что срок прав на показ некоторых фильмов истек, пишет Ura.ru.
«В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны. Это небольшая часть всего каталога "Кинопоиска", но популярные и любимые пользователями тайтлы, мы ведем переговоры с партнерами и продолжаем расширять библиотеку», — отметили представители «Кинопоиска».
В свою очередь, видеосервис Wink сообщил, что правообладатели почти инициировали досрочное прекращение действия контрактов с сервисами в России. При этом в компании не исключили, что по истечении договоров они не будут продлены, пишет RT.
Другие отечественные видеосервисы — Ivi, Okko, Premier, Kion, Amediateka — не предоставили комментариев.
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