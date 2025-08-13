В Госдуме заявили, что старое кино смогут проверять на нормы о традиционных ценностях

Так она отреагировала на вступление в силу с 1 марта 2026 года закона о блокировке выдачи прокатного удостоверения кинокартинам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности. Депутат указала, что закон распространяется также и на онлайн-платформы и касается не только новых кинолент.

Минкультуры должно будет пересмотреть фильм и дать по нему заключение. Отмечается, что закон не запрещает кинокомедии или показ трудных жизненных ситуаций, таких как развод или одиночное воспитание детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке фильмов, отрицающих традиционные ценности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

