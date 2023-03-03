В Госдуме призвали бойкотировать особняк Брежневой и дворец Пугачёвой
Госдума призвала устроить бойкот покинувшим Россию звёздам и не приобретать их недвижимость. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с информационным порталом Life.ru.
Ранее СМИ писали, что певица Вера Брежнева и её супруг Константин Меладзе хотят продать свой особняк в Истринском районе Подмосковья. Гусев выразил мнение, что артисты сбежали из страны и теперь ругают свою Родину из-за границы.
Парламентарий отметил, что потенциальный покупатель недвижимости артистов должен отмести вариант покупки или аренды замка Пугачёвой или особняка Меладзе, так как выбор у богатых людей точно есть.
Ранее сообщалось, что телеведущего и шоумена Максима Галкина (внесен министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента) лишат региональных наград Кемеровской области.
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