В Госдуме поддержали отказ Эрмитажа от посетителей

«Это система, которая была и у нас и существует в огромном количестве музеев мира. Да во всех. Нет ни одного музея, который бы полностью себя обеспечивал. Это абсолютно невозможная ситуация. Галерея, которая привозит предметы из других музеев на свои выставки, может существовать на самоокупаемости, может быть успешной. Речь идет о правильной организации и минимальном содержании помещения. Музей же как минимум должен содержать эту самую коллекцию, из которых подобные выставки составляются. Кроме того, музеи чаще всего располагаются в зданиях, которые сами по себе являются памятниками и требуют отдельного серьезного содержания. Я уж не говорю про учреждения, которые называют себя музеями водки, восковых фигур и тд. Это не музеи по определению, это развлекательные центры», - пояснил депутат.

Он подчеркнул, что все музеи мира содержатся на дополнительном финансировании, которое чаще всего составляет большую часть их бюджета.

«Один вариант – за счет государства во всех его проявлениях, другой – при помощи фондов, которые привлекают средства спонсоров. Поэтому я бы не говорил о новой системе финансирования. Скорее об исправлении искривления, которое особенно проявилось в последние лет 10, когда музеи начали рассматривать как развлекательные учреждения, которые могут и должны много-много зарабатывать. И эти деньги являются основным показателем их деятельности. Это была позиция нашего Министерства культуры до недавних пор. Мы неоднократно указывали на ущербность такой позиции. Музеи отличаются от развлекательных заведений тем, что выполняют серьезную государственную функцию – сохраняют наше культурное наследие. Для музеев развлечение является второстепенной задачей. Более правильно говорить не о развлечении, а о просвещении», - заключил Шолохов.

Ранее Александр Шолохов рассказал НСН, что интерес россиян к музеям растет.

