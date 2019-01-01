В подмосковной «Ночи музеев» приняло участие более 21 тысячи человек

Свыше 21 тысячи гостей и жителей Московской области стали участниками акции «Ночь музеев», которая прошла в музеях региона, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минкультуры области.

«Ночь музеев» - это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время.

Основными темами этого года стал Год театра, юбилей таблицы Менделеева, 220-летний и 210-летний юбилеи Пушкина и Гоголя.