В подмосковной «Ночи музеев» приняло участие более 21 тысячи человек
Свыше 21 тысячи гостей и жителей Московской области стали участниками акции «Ночь музеев», которая прошла в музеях региона, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минкультуры области.
«Ночь музеев» - это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время.
Основными темами этого года стал Год театра, юбилей таблицы Менделеева, 220-летний и 210-летний юбилеи Пушкина и Гоголя.
Ранее зампред комитета Госдумы по культуре, директор музея-заповедника М.А. Шолохова Александр Шолохов сообщил НСН, что интерес россиян к музеям растет.
««В наш музей Шолохова едут каждый год все больше людей. Вдумайтесь: в 300 км от областного центра, в 130 км от железной дороги у нас более 100 тыс. посетителей в год. Это люди, которые тратят на посещение несколько суток. Это наш адресный посетитель. А что происходит в Шушенском? Музей Ленина в Шушенском ежегодно удваивает количество посетителей. Музеефикация ленинских мест в советское время позволила сохранить в Шушенском совершенно невероятный этнографический музей под открытым небом. Едут, конечно, и Ленину. К нему можно по-разному относиться, но это выдающаяся фигура, которая многих интересует», - рассказал Александр Шолохов НСН.
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