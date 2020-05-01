Запретный город, музеи и парки в Пекине открылись после эпидемии
В столице Китайской Народной Республики вновь открыли Запретный город - одну из главных достопримечательностей Пекина. В конце января знаменитый на весь мир музейный комплекс был закрыт для посещения из-за угрозы распространения коронавируса.
После возобновления работы для посещения комплекса сохранятся некоторые ограничения. В сутки туда будут допускать не более 5 тысяч посетителей – в 16 раз меньше обычного. Ранее Запретный город каждый год посещали около 7 миллионов туристов. Он внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества.
В столице КНР также возобновили работу другие музеи и парки. Везде действует ограничение на посещение – не более трети от прежнего числа гостей. По данным властей, в материковом Китае за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19. Половина из них - у прибывших из-за рубежа. При этом за 24 часа не зафиксировано ни одного случая смерти среди больных коронавирусом.
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