В Госдуме поспорили с министром культуры о Дне артиста

День артиста — слишком общее и широкое понятие, у каждой профессии уже есть свой особенный день, заявила НСН Елена Драпеко.

Нет никаких причин праздновать единый День артиста, поскольку у всех разные роли и есть закрепленные памятные даты, рассказала киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с НСН.

Министр культуры России Ольга Любимова предложила отмечать день артиста 17 января. По ее словам, это станет поводом выразить им благодарность за вклад в культуру и искусство, сообщил ТАСС. Депутат посчитала такую меру избыточной, предложив уточнить название праздника.

Россияне стали чаще ходить на концерты артистов 1980-90-х годов
«Я думаю, что на 17 января можно назначить День актера, потому что артист — это очень широкое понятие, а актер — это как раз тот, кто играет на сцене. Возможно, в эту дату можно проводить специализированные конкурсы, вручения актерских премий за лучшие роли. Культурный, драматический, артист балета — я бы не стала обобщать всех. К тому же, у нас и так есть общий праздник — день работников культуры, 27 марта, который объединяет всех, кто работает в этой сфере. Среди праздников есть и день кино в конце августа, то есть никаких специальных мероприятий тут не надо устраивать. У каждого уже есть своя область, и все празднуют», — отметила она.

Ранее Драпеко предложила в эфире НСН свою «модерацию традиционных ценностей» в фильмах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:АктерАктерыПраздник

Горячие новости

Все новости

партнеры