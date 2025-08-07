Нет никаких причин праздновать единый День артиста, поскольку у всех разные роли и есть закрепленные памятные даты, рассказала киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с НСН.

Министр культуры России Ольга Любимова предложила отмечать день артиста 17 января. По ее словам, это станет поводом выразить им благодарность за вклад в культуру и искусство, сообщил ТАСС. Депутат посчитала такую меру избыточной, предложив уточнить название праздника.