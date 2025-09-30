Умер звезда фильма «Три плюс два» актер Геннадий Нилов

Она отметила, что в фильмографии Нилова-старшего множество ролей, «но всей стране он сразу полюбился» после того, как сыграл красивого и строгого физика Степана Сундукова в фильме Генриха Оганесяна «Три плюс два» (1963). Его партнёрами по съёмочной площадке стали Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей Миронов и Евгений Жариков.

«Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным», - написала Стрижак.

Она добавила, что 1 октября Геннадию Нилову исполнилось бы 89 лет.

Ранее в возрасте 92 лет умер режиссёр, народный артист России Александр Митта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

