Певцов выступил за цензуру и осудил современное кино

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов на Международном студенческом фестивале ВГИК заявил, что современное российское кино утратило глубину и стало ориентироваться на прибыль, а не на зрителя. Он отметил, что советские режиссеры создавали фильмы с душой и смыслом, а сегодня кино превратилось в «попкорновое» развлечение. Его слова приводит NEWS.ru.

Певцов подчеркнул, что в российской культуре необходима профессиональная и идеологическая цензура, которая помогла бы вернуть системе нравственные ориентиры. По его мнению, государство должно контролировать не менее 30% кинопроката, чтобы поддерживать проекты, отражающие духовные и патриотические ценности.