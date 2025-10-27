Певцов выступил за цензуру и осудил современное кино

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов на Международном студенческом фестивале ВГИК заявил, что современное российское кино утратило глубину и стало ориентироваться на прибыль, а не на зрителя. Он отметил, что советские режиссеры создавали фильмы с душой и смыслом, а сегодня кино превратилось в «попкорновое» развлечение. Его слова приводит NEWS.ru.

Певцов подчеркнул, что в российской культуре необходима профессиональная и идеологическая цензура, которая помогла бы вернуть системе нравственные ориентиры. По его мнению, государство должно контролировать не менее 30% кинопроката, чтобы поддерживать проекты, отражающие духовные и патриотические ценности.

Дмитрий Певцов призвал развивать эстраду России на фоне деятельности уехавших артистов

Актер резко высказался о современном детском кино, назвав новые версии «Чебурашки» и «Бременских музыкантов» «токсичными» и «бессмысленными». Он считает, что подобные фильмы не несут воспитательного посыла и вредят детям.

Затрагиваяя тему специальной военной операции, Певцов подчеркнул, что Россия переживает важный исторический этап и должна знать своих героев. Он также осудил артистов, покинувших страну, заявив, что они «приползут обратно, когда кончатся деньги», передает «Радиоточка НСН».

