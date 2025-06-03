В Госдуме предложили запретить иноагентам учреждать СМИ и издательства

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий запрет для физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами, становиться учредителями средств массовой информации и книжных издательств. Инициатива поступила от Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Как следует из пояснительной записки к документу, действующее законодательство уже ограничивает участие иноагентов в ряде сфер — включая просветительскую и образовательную деятельность, а также распространение информации среди несовершеннолетних.

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Однако, по мнению авторов проекта, остаются лазейки, позволяющие таким лицам влиять на информационную повестку через учреждение СМИ или издательств.

Разработчики инициативы полагают, что медиа-структуры и юридические лица, учрежденные иноагентами, объективно не могут быть независимыми от учредителей, что, по их мнению, создает угрозу для информационной безопасности и усиливает влияние иностранных сил на внутреннюю политику, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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