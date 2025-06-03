В Госдуме предложили запретить иноагентам учреждать СМИ и издательства

Однако, по мнению авторов проекта, остаются лазейки, позволяющие таким лицам влиять на информационную повестку через учреждение СМИ или издательств.

Разработчики инициативы полагают, что медиа-структуры и юридические лица, учрежденные иноагентами, объективно не могут быть независимыми от учредителей, что, по их мнению, создает угрозу для информационной безопасности и усиливает влияние иностранных сил на внутреннюю политику, передает «Радиоточка НСН».

