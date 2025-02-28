Направлять и переламывать: Что изменит Мединский в Союзе писателей
Союз писателей под руководством Владимира Мединского должен объединить в себе функцию профсоюза для литераторов и помогать читателям вернуть любовь и интерес к книге, сказал НСН Сергей Лукьяненко.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, вошедший в новый состав правления Союза писателей России, в разговоре с НСН отметил, что организация намерена выступить профсоюзом для писателей, а также работать с читателями, повышая культуру чтения.
Ранее съезд Союза писателей России избрал помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского председателем союза. Также на Съезде объявили новый состав правления. В него вошли 50 человек, включая писателя Захара Прилепина, генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова, театрального режиссеров Никиты Михалкова, Константина Богомолова. Лукьяненко заявил, что текущие изменения в Союзе писателей России оправданы временем.
«Речь о воссоздании союза, который когда-то работал хорошо, потом распался на множество маленьких союзов. Сейчас происходит обратная процедура сборки, консолидация. Это правильно, объединение отвечает духу времени, писатели это прекрасно понимают. Надо создавать союз, который будет опираться на наследие советского могучего союза писателей, в котором рождались серьезные умные книги. Также важно не забывать, что время изменилось. Нужно поддерживать и новые книжные формы, например, электронные книги, аудиокниги. Сейчас книга — не самое главное развлечение. Любой читатель стоит посреди электронного океана, заполненного музыкой, кинофильмами, комиксами, книгами. Если начать с ним разговаривать скучным, неинтересным языком, он просто не станет читать», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, опыт управленческой деятельности в сфере культуры поможет Владимиру Мединскому возродить организацию. При этом привлечение к деятельности театральных деятелей и представителей киносреды поможет популяризировать литературу.
«Союз писателей должен совмещать функцию профсоюза для писателей и одновременно помогать читателям найти своего писателя. Нужно совместить любовь к книге, интерес к ней, и большие организаторские управленческие способности. Кандидатура Мединского была выдвинута очень разумно. У него большой опыт управленческой деятельности в сфере культуры, думаю, он сможет вдохнуть новую жизнь в Союз писателей. Привлечения представителей искусства в организацию - сознательный выбор. Культура не существует в разрыве ее составляющих. Литература является основой и для драматургии, и для кинематографии. Присутствие этих людей в правлении - это налаживание горизонтальной кооперации между писателями, драматургами, кинематографистами. Слово автора, писателя должно находить выход в самых разных формах, в том числе служить основой для создания фильмов, пьес и так далее», - уточнил он.
Как добавил Лукьяненко, Союз писателей России намерен работать как с авторами, так и с читателями.
«Культура чтения сильно упала. Вопрос не в том, что стали меньше читать. Молодежь читает много, но само качество чтения резко снизилось. Читателей в первую очередь интересует сюжет, а не стиль, интересны достаточно пустые, при этом бодрые произведения, облегченная проза. Тенденцию надо переламывать, с этой целью пропагандировать хорошие книги во всех жанрах, не забывать классическую литературу, сентиментальные романы, детективы, фантастику. Уверен, при всей любви Мединского к исторической и патриотической литературе, он будет поддерживать все направления», - пояснил он.
Союз писателей России является преемником Союза писателей РСФСР, учрежденного в декабре 1958 года. Его первым председателем был писатель Леонид Соболев. На данный момент Союз объединяет более восьми тысяч литераторов, публицистов и драматургов в России и за рубежом, передает «Радиоточка НСН».
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