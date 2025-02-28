Направлять и переламывать: Что изменит Мединский в Союзе писателей

Ранее съезд Союза писателей России избрал помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского председателем союза. Также на Съезде объявили новый состав правления. В него вошли 50 человек, включая писателя Захара Прилепина, генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова, театрального режиссеров Никиты Михалкова, Константина Богомолова. Лукьяненко заявил, что текущие изменения в Союзе писателей России оправданы временем.

«Речь о воссоздании союза, который когда-то работал хорошо, потом распался на множество маленьких союзов. Сейчас происходит обратная процедура сборки, консолидация. Это правильно, объединение отвечает духу времени, писатели это прекрасно понимают. Надо создавать союз, который будет опираться на наследие советского могучего союза писателей, в котором рождались серьезные умные книги. Также важно не забывать, что время изменилось. Нужно поддерживать и новые книжные формы, например, электронные книги, аудиокниги. Сейчас книга — не самое главное развлечение. Любой читатель стоит посреди электронного океана, заполненного музыкой, кинофильмами, комиксами, книгами. Если начать с ним разговаривать скучным, неинтересным языком, он просто не станет читать», - сказал он.