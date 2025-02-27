В России экранизируют комедию «Горе от ума» Грибоедова

Режиссёром ленты выступит Ольга Акатьева, ответственная за проекты «Я делаю шаг», «Загадай любовь» и другим. Продюсерами стали Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов.

Отмечается, что экранизация выйдет за рамки пьесы и раскроет дальнейшую судьбу персонажей.

«В фильме примут участие известные актёры, чьё мастерство позволит создать запоминающиеся образы и глубже прочувствовать оттенки характеров персонажей», — указали в кинокомпании «Темп».

Ранее российские и индийские продюсеры подписали меморандум о намерениях, в рамках которого было решено экранизировать произведения Захара Прилепина, сообщает RT.

